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Чудо-сэйв 41-летнего Буффона после удара через себя в концовке матча с «Болоньей»

00:55
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«Ювентус» одержал победу над «Болоньей» (2:1) в матче 8-го тура чемпионата Италии. В компенсированное время вратарь туринцев Джанлуиджи Буффон совершил красивый сэйв.

На 4-й компенсированной минуте встречи «Болонья» получила право на штрафной удар. После подачи в штрафную игрок красно-синих пробил в перекладину ворот «Ювентуса». Спустя несколько мгновений форвард Федерико Сантандер пробил в падении через себя, но 41-летний Буффон в эффектном прыжке отбил мяч. Затем судья дал свисток об окончании матча.

В текущем сезоне Буффон провел 3 матча за «Ювентус» и пропустил два гола.

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