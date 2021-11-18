«Интер» готов продлить контракт с Брозовичем до 2026 года
Брозович в скором времени сможет продлить контракт с «Интером»
09:02
Полузащитник «Интера» Марсело Брозович в скором времени сможет продлить контракт с клубом, пишет Football Italia.
По данным источника, миланцы готовы предложить хорвату новое соглашение до лета 2026 года с зарплатой 5,5 миллиона евро за сезон. Сам футболист хочет получать значительно больше.
Нынешнее соглашение 28-летнего игрока с «Интером» истекает летом 2022 года. Его трансферная стоимость — 40 миллионов евро.
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