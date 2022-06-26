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Милито поделился мнением о возвращении Лукаку в «Интер»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Бывший нападающий «Интера» Диего Милито поделился мнением о возвращении в клуб нападающего Ромелу Лукаку.

«Лукаку голоден, он сейчас с такой злобой, которая бывает у того, кто хочет доказать, что он продолжает быть топ-игроком. Он еще многое может показать, и в этом нет никаких сомнений. Когда тебе хорошо в каком-то месте, ты делаешь все, чтобы туда вернуться, и он выбрал это место сердцем. Он показал своими действиями, что чувствует к «Интеру», — приводит слова Милито Tuttomercatoweb со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

Ранее сообщалось, что «Интер» близок к тому, чтобы арендовать 29-летнего Лукаку у «Челси» на сезон-2022/23. Итальянский клуб заплатит за аренду 8 миллионов евро, еще 4 миллиона лондонцы могут получить в качестве бонусов.

Сам футболист согласился снизить свою зарплату с 12 до 8 миллионов евро в год.

Лукаку перешел из «Интера» в «Челси» прошлым летом, заключив контракт до конца сезона-2025/26. В сезоне-2021/22 форвард провел 42 матча за «Челси» во всех турнирах, в которых забил 13 голов и отдал 5 голевых передач.

Источник: https://www.tuttomercatoweb.com/serie-a/milito-lukaku-ha-scelto-con-il-cuore-ha-dimostrato-con-i-fatti-cio-che-sente-per-l-inter-1698797
Ромелу Лукаку
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Лукаку 29 июня должен подписать контракт с «Интером»
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