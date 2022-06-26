Лукаку 29 июня должен подписать контракт с «Интером»
Нападающий «Челси» Ромелу Лукаку на следующей неделе должен вернуться в «Интер». Подписание контракта намечено на среду, 29 июня, сообщает La Gazzetta dello Sport.
Ранее появилась информация, что «Интер» заплатит за аренду 8 миллионов евро, еще 4 миллиона «Челси» может получить в качестве бонусов.
Сам 29-летний бельгиец согласился снизить свою зарплату с 12 до 8 миллионов евро в год.
Лукаку перешел из «Интера» в «Челси» прошлым летом, заключив контракт до конца сезона-2025/26. Стоимость перехода, по оценке Transfermarkt, составила 113 миллионов евро.
В сезоне-2021/22 форвард провел 42 матча за «Челси» во всех турнирах, в которых забил 13 голов и отдал 5 голевых передач.
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17
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Ювентус – Сассуоло
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Лацио – Болонья
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Лечче – Интер
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Монца – Торино
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