Лукаку 29 июня должен подписать контракт с «Интером»

Нападающий «Челси» Ромелу Лукаку на следующей неделе должен вернуться в «Интер». Подписание контракта намечено на среду, 29 июня, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Ранее появилась информация, что «Интер» заплатит за аренду 8 миллионов евро, еще 4 миллиона «Челси» может получить в качестве бонусов.

Сам 29-летний бельгиец согласился снизить свою зарплату с 12 до 8 миллионов евро в год.

Лукаку перешел из «Интера» в «Челси» прошлым летом, заключив контракт до конца сезона-2025/26. Стоимость перехода, по оценке Transfermarkt, составила 113 миллионов евро.

В сезоне-2021/22 форвард провел 42 матча за «Челси» во всех турнирах, в которых забил 13 голов и отдал 5 голевых передач.