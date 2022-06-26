Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 19:44

«Ювентус» ответил отказом на новое предложение «Челси» по де Лигту

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

«Ювентус» отклонил предложение «Челси» по трансферу защитника Маттейса де Лигта, сообщает SportItalia.

За 22-летнего голландца лондонский клуб предлагал нападающего Тимо Вернера или полузащитника Кристиана Пулишича, а также определенную денежную сумму.

Ранее сообщалось, что де Лигт подпишет новый контракт с туринцами до 2026 года.

В сезоне-2021/22 де Лигт провел 42 матча за «Ювентус» во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу.

Текущий контракт 22-летнего голландца рассчитан до лета 2024 года.

Маттейс де Лигт
ФК Челси
ФК Ювентус
0
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Дыхательные упражнения и гимнастика для расслабления: пять техник из йоги
«Пробил ему два лоу-кика и пенальти в голову. Думал, что убил». Боксер Василий Войцеховский — о фанатском прошлом, вере и татуировке «Спаси и сохрани»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Милито поделился мнением о возвращении Лукаку в «Интер»

Ди Мария согласился подписать контракт с «Ювентусом»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Милан 0 0 0 0 0-0 0
2
 Интер 0 0 0 0 0-0 0
3
 Наполи 0 0 0 0 0-0 0
4
 Ювентус 0 0 0 0 0-0 0
5
 Лацио 0 0 0 0 0-0 0
6
 Рома 0 0 0 0 0-0 0
7
 Фиорентина 0 0 0 0 0-0 0
8
 Аталанта 0 0 0 0 0-0 0
9
 Верона 0 0 0 0 0-0 0
10
 Торино 0 0 0 0 0-0 0
11
 Сассуоло 0 0 0 0 0-0 0
12
 Удинезе 0 0 0 0 0-0 0
13
 Болонья 0 0 0 0 0-0 0
14
 Эмполи 0 0 0 0 0-0 0
15
 Сампдория 0 0 0 0 0-0 0
16
 Специя 0 0 0 0 0-0 0
17
 Салернитана 0 0 0 0 0-0 0
18
 Лечче 0 0 0 0 0-0 0
19
 Кремонезе 0 0 0 0 0-0 0
20
 Монца 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
14.08 00:00
Милан – Удинезе
 - : -
14.08 00:00
Фиорентина – Кремонезе
 - : -
14.08 00:00
Ювентус – Сассуоло
 - : -
14.08 00:00
Лацио – Болонья
 - : -
14.08 00:00
Лечче – Интер
 - : -
14.08 00:00
Монца – Торино
 - : -
14.08 00:00
Салернитана – Рома
 - : -
14.08 00:00
Сампдория – Аталанта
 - : -
14.08 00:00
Специя – Эмполи
 - : -
14.08 00:00
Верона – Наполи
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости