«Ювентус» ответил отказом на новое предложение «Челси» по де Лигту

«Ювентус» отклонил предложение «Челси» по трансферу защитника Маттейса де Лигта, сообщает SportItalia.

За 22-летнего голландца лондонский клуб предлагал нападающего Тимо Вернера или полузащитника Кристиана Пулишича, а также определенную денежную сумму.

Ранее сообщалось, что де Лигт подпишет новый контракт с туринцами до 2026 года.

В сезоне-2021/22 де Лигт провел 42 матча за «Ювентус» во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу.

Текущий контракт 22-летнего голландца рассчитан до лета 2024 года.