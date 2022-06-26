«Ювентус» ответил отказом на новое предложение «Челси» по де Лигту
«Ювентус» отклонил предложение «Челси» по трансферу защитника Маттейса де Лигта, сообщает SportItalia.
За 22-летнего голландца лондонский клуб предлагал нападающего Тимо Вернера или полузащитника Кристиана Пулишича, а также определенную денежную сумму.
Ранее сообщалось, что де Лигт подпишет новый контракт с туринцами до 2026 года.
В сезоне-2021/22 де Лигт провел 42 матча за «Ювентус» во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу.
Текущий контракт 22-летнего голландца рассчитан до лета 2024 года.
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Лечче – Интер
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Монца – Торино
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