Милинкович-Савич в случае ухода из «Лацио» перейдет в клуб не из Италии

Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри прокомментировал слухи о возможном уходе полузащитника Сергея Милинковича-Савича.

«В разговоре с президентом клуба я убедился, что если Милинкович-Савич уйдет, а это будет нелегко, то он не останется в Италии», — приводит слова Сарри Football Italia.

Ранее сообщалось, что хавбеком интересуются «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед».

В текущем сезоне 27-летний серб провел 36 матчей в серии А, в которых забил 11 голов и сделал 11 результативных передач. Также на его счету голевой пас в 8 матчах Лиги Европы.