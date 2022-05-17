Аллегри: «Мы заложили хороший фундамент «Ювентуса». Влахович и Закария в следующем сезоне станут еще лучше»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри подвел итоги матча 37-го тура чемпионата Италии против «Лацио» (2:2).

«Мы выигрывали, игроки хорошо справлялись, но такое случается. В некотором роде это олицетворение сезона «Ювентуса». Нам нужно снова привыкать к победам. Я общался с руководством клуба, у нас есть четкие идеи, хоть рынок и непредсказуем, естественно. Думаю, что мы заложили хороший фундамент. Такие игроки, как Влахович и Закария, только что прибыли, и в следующем сезоне они станут еще лучше», — приводит слова Аллегри DAZN.

«Ювентус» набрал 70 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице серии А. У «Лацио» 63 очка и 5-я позиция.