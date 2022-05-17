Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 03:54

Аллегри: «Мы заложили хороший фундамент «Ювентуса». Влахович и Закария в следующем сезоне станут еще лучше»

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри подвел итоги матча 37-го тура чемпионата Италии против «Лацио» (2:2).

«Мы выигрывали, игроки хорошо справлялись, но такое случается. В некотором роде это олицетворение сезона «Ювентуса». Нам нужно снова привыкать к победам. Я общался с руководством клуба, у нас есть четкие идеи, хоть рынок и непредсказуем, естественно. Думаю, что мы заложили хороший фундамент. Такие игроки, как Влахович и Закария, только что прибыли, и в следующем сезоне они станут еще лучше», — приводит слова Аллегри DAZN.

«Ювентус» набрал 70 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице серии А. У «Лацио» 63 очка и 5-я позиция.

ФК Лацио
ФК Ювентус
Массимилиано Аллегри
серия А
0
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Бойкот Олимпиады-1984. Унижение американцев или глупость советских начальников?
Бобровский против Василевского, Панарин против Свечникова и его «кучки придурков». Русские разборки в четвертьфинале Кубка Стэнли-2022, расписание, прогнозы
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Дибала не смог сдержать слез в последнем домашнем матче за «Ювентус»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Милан 37 25 8 4 66-31 83
2
 Интер 37 24 9 4 81-32 81
3
 Наполи 37 23 7 7 71-31 76
4
 Ювентус 37 20 10 7 57-35 70
5
 Лацио 37 18 9 10 74-55 63
6
 Рома 37 17 9 11 56-43 60
7
 Фиорентина 37 18 5 14 57-51 59
8
 Аталанта 37 16 11 10 65-47 59
9
 Верона 37 14 10 13 62-56 52
10
 Торино 37 13 11 13 46-38 50
11
 Сассуоло 37 13 11 13 64-63 50
12
 Удинезе 37 10 14 13 57-58 44
13
 Болонья 37 11 10 16 43-55 43
14
 Эмполи 37 9 11 17 49-70 38
15
 Сампдория 37 10 6 21 46-60 36
16
 Специя 37 10 6 21 41-68 36
17
 Салернитана 37 7 10 20 33-74 30
18
 Кальяри 37 6 11 20 34-68 29
19
 Дженоа 37 4 16 17 27-59 28
20
 Венеция 37 6 8 23 34-69 26
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
20.05 21:45
Торино – Рома
 - : -
21.05 18:15
Дженоа – Болонья
 - : -
21.05 21:45
Аталанта – Эмполи
 - : -
21.05 21:45
Лацио – Верона
 - : -
21.05 21:45
Фиорентина – Ювентус
 - : -
22.05 13:30
Специя – Наполи
 - : -
22.05 19:00
Интер – Сампдория
 - : -
22.05 19:00
Сассуоло – Милан
 - : -
22.05 22:00
Венеция – Кальяри
 - : -
22.05 22:00
Салернитана – Удинезе
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Чиро Иммобиле

Чиро Иммобиле

Лацио

 27
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 24
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 21
П
Доменико Берарди

Доменико Берарди

Сассуоло

 11
Хакан Чалханоглу

Хакан Чалханоглу

Интер

 9
Ромеро Луис Альберто

Ромеро Луис Альберто

Лацио

 9
И К Ж
Адама Сумаоро

Адама Сумаоро

Болонья

 28 2 5
Итан Ампаду

Итан Ампаду

Венеция

 28 1 11
Николо Дзаньоло

Николо Дзаньоло

Рома

 27 1 10
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости