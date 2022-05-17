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Сегодня, 06:59

Итальяно: «Фиорентина» заслуживает выход в Лигу Европы»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Фиорентины» Винченцо Итальяно подвел итоги матча 37-го тура чемпионата Италии против «Сампдории» (1:4).

«Мало что можно сказать, потому что наши соперники были лучше, двигались быстрее и были более сосредоточены, чем мы. Мы упустили свои возможности, и мне жаль болельщиков, которые пришли посмотреть на нас. Это разочаровывает, потому что у нас должно было быть больше мотивации, чем у «Сампдории». Мы заслужили поражение, но мы должны сконцентрироваться на последнем шансе. Я считаю, что мы заслуживаем квалификации в Лигу Европы», — приводит слова Итальяно DAZN.

«Фиорентина» с 59 очками занимает седьмое место в турнирной таблице, уступая идущей на шестой строчке «Роме» одно очко. Шестое место дает право участвовать в групповом этапе Лиги Европы. В последнем туре «фиалки» сыграют с «Ювентусом».

ФК Сампдория
ФК Фиорентина
Винченцо Итальяно
серия А
0
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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И В Н П +/- О
1
 Милан 37 25 8 4 66-31 83
2
 Интер 37 24 9 4 81-32 81
3
 Наполи 37 23 7 7 71-31 76
4
 Ювентус 37 20 10 7 57-35 70
5
 Лацио 37 18 9 10 74-55 63
6
 Рома 37 17 9 11 56-43 60
7
 Фиорентина 37 18 5 14 57-51 59
8
 Аталанта 37 16 11 10 65-47 59
9
 Верона 37 14 10 13 62-56 52
10
 Торино 37 13 11 13 46-38 50
11
 Сассуоло 37 13 11 13 64-63 50
12
 Удинезе 37 10 14 13 57-58 44
13
 Болонья 37 11 10 16 43-55 43
14
 Эмполи 37 9 11 17 49-70 38
15
 Сампдория 37 10 6 21 46-60 36
16
 Специя 37 10 6 21 41-68 36
17
 Салернитана 37 7 10 20 33-74 30
18
 Кальяри 37 6 11 20 34-68 29
19
 Дженоа 37 4 16 17 27-59 28
20
 Венеция 37 6 8 23 34-69 26
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20.05 21:45
Торино – Рома
 - : -
21.05 18:15
Дженоа – Болонья
 - : -
21.05 21:45
Аталанта – Эмполи
 - : -
21.05 21:45
Лацио – Верона
 - : -
21.05 21:45
Фиорентина – Ювентус
 - : -
22.05 13:30
Специя – Наполи
 - : -
22.05 19:00
Интер – Сампдория
 - : -
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Сассуоло – Милан
 - : -
22.05 22:00
Венеция – Кальяри
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Салернитана – Удинезе
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Лаутаро Мартинес

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Интер

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Хакан Чалханоглу

Интер

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Ромеро Луис Альберто

Ромеро Луис Альберто

Лацио

 9
И К Ж
Адама Сумаоро

Адама Сумаоро

Болонья

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Итан Ампаду

Итан Ампаду

Венеция

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