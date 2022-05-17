Итальяно: «Фиорентина» заслуживает выход в Лигу Европы»

Главный тренер «Фиорентины» Винченцо Итальяно подвел итоги матча 37-го тура чемпионата Италии против «Сампдории» (1:4).

«Мало что можно сказать, потому что наши соперники были лучше, двигались быстрее и были более сосредоточены, чем мы. Мы упустили свои возможности, и мне жаль болельщиков, которые пришли посмотреть на нас. Это разочаровывает, потому что у нас должно было быть больше мотивации, чем у «Сампдории». Мы заслужили поражение, но мы должны сконцентрироваться на последнем шансе. Я считаю, что мы заслуживаем квалификации в Лигу Европы», — приводит слова Итальяно DAZN.

«Фиорентина» с 59 очками занимает седьмое место в турнирной таблице, уступая идущей на шестой строчке «Роме» одно очко. Шестое место дает право участвовать в групповом этапе Лиги Европы. В последнем туре «фиалки» сыграют с «Ювентусом».