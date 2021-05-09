Милинкович-Савич сломал нос в матче с «Фиорентиной»

Главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги сообщил, что полузащитник римлян Сергей Милинкович-Савич сломал нос в матче 35-го тура чемпионата Италии против «Фиорентины» (0:2).

«Милинкович-Савич хотел остаться на поле любой ценой, но мы уверены, что он сломал себе нос, когда столкнулся с полузащитником «Фиорентины» Пульгаром. Нам нужен был вклад Милинковича-Савича, потому что «Фиорентина» — крепкая команда, поэтому предпочли не заменять его», — приводит Football Italia слова Индзаги.

В сезоне-2020/21 Милинкович-Савич провел 40 матчей за «Лацио», на счету 26-летнего серба 8 голов и 11 результативных передач.