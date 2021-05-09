Рэмзи рассказал о проблемах, с которыми столкнулся в «Ювентусе»

Полузащитник «Ювентуса» Аарон Рэмзи рассказал о проблемах, с которыми столкнулся в итальянском клубе.

«Последние два года были немного печальными для меня, я часто травмировался и никак не мог набрать оптимальную форму. Это в целом странное время — я приехал в «Ювентус» с травмой, пытался вернуться к былым кондициям, а потом наступила пандемия и пришлось начинать все заново. Было тяжело добиться хоть какой-то целостности, это отразилось и на моей игре за сборную Уэльса», — приводит Goal слова Рэмзи.

В сезоне-2020/21 Рэмзи провел 30 матчей за «Ювентус», на счету 30-летнего валлийца 2 гола и 5 результативных передач.