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«Фиорентина» предложит Влаховичу новый контракт до 2025 года

03:22
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Форвард «Фиорентины» Душан Влахович может продлить контракт с клубом, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, руководство «фиалок» готовит предложение 21-летнему сербу. Сообщается, что игроку предложат продлить контракт до 2025 года с зарплатой в 3 миллиона евро, а также намерены включить в соглашение пункт о выкупе за 60-70 миллионов евро.

В текущем сезоне Влахович провел 37 матчей за «Фиорентину», в которых забил 21 гол и сделал 3 результативные передачи.

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