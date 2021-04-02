Полузащитник «Лацио» Луис Альберто получил травму голеностопа

Полузащитник «Лацио» Луис Альберто выбыл из-за травмы голеностопа правой ноги, сообщает Calciomercato.

По информации источника, 28-летний испанец получил повреждение на тренировке, после чего отправился в одну из римских клиник для обследования. Сроки восстановления футболиста не сообщаются, известно, что он пропустит несколько предстоящих матчей.

В сезоне-2020/21 Луис Альберто провел 30 матчей за «Лацио», на его счету 8 голов и 2 результативных передачи.