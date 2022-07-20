Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 08:26

«Милан» включился в борьбу за защитника «Айнтрахта» Ндика

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

«Милан» интересуется защитником «Айнтрахта» Эваном Ндика, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, итальянский клуб рассматривает возможность покупки 22-летнего француза в случае, если не договорится о трансфере футболиста «Тоттенхэма» Джафета Танганги. Ситуация зависит от бюджета «Милана», Танганга является более дешевой целью на рынке.

Также на Ндика претендуют «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм».

В сезоне-2021/22 Ндика забил 4 гола и сделал 4 результативные передачи в 43 матчах за «Айнтрахт» во всех турнирах. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 32 миллиона евро.

Футбол
Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
ФК Милан
0
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Крыжовник: польза и вред для организма человека
«Теперь надо учиться жить заново». Как Романцев и все легенды «Спартака» прощались с Георгием Ярцевым
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Бремер прилетел в Турин для перехода в «Ювентус»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Милан 0 0 0 0 0-0 0
2
 Интер 0 0 0 0 0-0 0
3
 Наполи 0 0 0 0 0-0 0
4
 Ювентус 0 0 0 0 0-0 0
5
 Лацио 0 0 0 0 0-0 0
6
 Рома 0 0 0 0 0-0 0
7
 Фиорентина 0 0 0 0 0-0 0
8
 Аталанта 0 0 0 0 0-0 0
9
 Верона 0 0 0 0 0-0 0
10
 Торино 0 0 0 0 0-0 0
11
 Сассуоло 0 0 0 0 0-0 0
12
 Удинезе 0 0 0 0 0-0 0
13
 Болонья 0 0 0 0 0-0 0
14
 Эмполи 0 0 0 0 0-0 0
15
 Сампдория 0 0 0 0 0-0 0
16
 Специя 0 0 0 0 0-0 0
17
 Салернитана 0 0 0 0 0-0 0
18
 Лечче 0 0 0 0 0-0 0
19
 Кремонезе 0 0 0 0 0-0 0
20
 Монца 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
13.08 19:30
Милан – Удинезе
 - : -
13.08 19:30
Сампдория – Аталанта
 - : -
13.08 21:45
Лечче – Интер
 - : -
13.08 21:45
Монца – Торино
 - : -
14.08 19:30
Фиорентина – Кремонезе
 - : -
14.08 19:30
Лацио – Болонья
 - : -
14.08 21:45
Салернитана – Рома
 - : -
14.08 21:45
Специя – Эмполи
 - : -
15.08 19:30
Верона – Наполи
 - : -
15.08 21:45
Ювентус – Сассуоло
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости