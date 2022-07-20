«Милан» включился в борьбу за защитника «Айнтрахта» Ндика

«Милан» интересуется защитником «Айнтрахта» Эваном Ндика, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, итальянский клуб рассматривает возможность покупки 22-летнего француза в случае, если не договорится о трансфере футболиста «Тоттенхэма» Джафета Танганги. Ситуация зависит от бюджета «Милана», Танганга является более дешевой целью на рынке.

Также на Ндика претендуют «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм».

В сезоне-2021/22 Ндика забил 4 гола и сделал 4 результативные передачи в 43 матчах за «Айнтрахт» во всех турнирах. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 32 миллиона евро.