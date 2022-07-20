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«Торино» готов предложить 6 миллионов евро за полузащитника «Венеции» Кюизанса

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Торино» проявляет интерес к полузащитнику «Венеции» Микаэлю Кюизансу, сообщает Foot Mercato.

По информации источника, туринский клуб готов подписать 22-летнего француза за 6 миллионов евро. Стороны ведут переговоры по поводу потенциального трансфера.

Кюизанс перешел в «Венецию» в январе 2022 года из «Баварии». Футболист принял участие в 13 матчах команды в прошлом сезоне. По итогам сезона-2021/22 «Венеция» заняла последнее, 20-е место в серии А и вылетела в серию B.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость Кюизанса в 4 миллиона евро.

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