«Милан» ведет переговоры с «Манчестер Юнайтед» об аренде Байи
«Милан» намерен подписать защитника «Манчестер Юнайтед» Эрика Байи до закрытия трансферного окна.
Как сообщает Goal, клуб возобновил переговоры с «МЮ» о полугодовой аренде футболиста. Английский клуб хочет, чтоб «Милан» полностью оплачивал зарплату Байи.
Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» отказался отпускать защитника в итальянский клуб зимой.
Байи в текущем сезоне провел всего 4 матча в АПЛ и не отметился результативными действиями.
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|
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|29-37
|27
|
14
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|23
|7
|4
|12
|24-42
|25
|
15
|Удинезе
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|5
|9
|8
|31-36
|24
|
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|Сампдория
|23
|5
|5
|13
|29-41
|20
|
17
|Венеция
|22
|4
|6
|12
|20-40
|18
|
18
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|23
|3
|8
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|Дженоа
|23
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|6.01
|14:30
|
Болонья – Интер
|- : -
|6.01
|14:30
|
Сампдория – Кальяри
|1 : 2
|6.01
|16:30
|
Лацио – Эмполи
|3 : 3
|6.01
|16:30
|
Специя – Верона
|1 : 2
|6.01
|18:30
|
Аталанта – Торино
|- : -
|6.01
|18:30
|
Сассуоло – Дженоа
|1 : 1
|6.01
|20:30
|
Милан – Рома
|3 : 1
|6.01
|20:30
|
Салернитана – Венеция
|- : -
|6.01
|22:45
|
Фиорентина – Удинезе
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|6.01
|22:45
|
Ювентус – Наполи
|1 : 1
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Лацио
|17
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Лацио
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|
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Перейра Гомес Фелипе Андерсон
Лацио
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|И
|К
|Ж
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|
Роберто Сориано
Болонья
|20
|1
|4
|
|
Луис Фелипе
Лацио
|20
|1
|9
|
|
Итан Ампаду
Венеция
|15
|1
|7
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