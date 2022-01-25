«Милан» ведет переговоры с «Манчестер Юнайтед» об аренде Байи

«Милан» намерен подписать защитника «Манчестер Юнайтед» Эрика Байи до закрытия трансферного окна.

Как сообщает Goal, клуб возобновил переговоры с «МЮ» о полугодовой аренде футболиста. Английский клуб хочет, чтоб «Милан» полностью оплачивал зарплату Байи.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» отказался отпускать защитника в итальянский клуб зимой.

Байи в текущем сезоне провел всего 4 матча в АПЛ и не отметился результативными действиями.