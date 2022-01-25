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Сегодня, 16:15

«Милан» ведет переговоры с «Манчестер Юнайтед» об аренде Байи

Анна Горшкова
Корреспондент

«Милан» намерен подписать защитника «Манчестер Юнайтед» Эрика Байи до закрытия трансферного окна.

Как сообщает Goal, клуб возобновил переговоры с «МЮ» о полугодовой аренде футболиста. Английский клуб хочет, чтоб «Милан» полностью оплачивал зарплату Байи.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» отказался отпускать защитника в итальянский клуб зимой.

Байи в текущем сезоне провел всего 4 матча в АПЛ и не отметился результативными действиями.

Эрик Байи
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Милан
0
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 Милан 23 15 4 4 47-25 49
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 Ювентус 23 12 6 5 34-21 42
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 Рома 23 12 2 9 40-30 38
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 Фиорентина 22 11 3 8 41-30 36
8
 Лацио 23 10 6 7 46-39 36
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 Торино 22 9 5 8 30-21 32
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 Сампдория 23 5 5 13 29-41 20
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 - : -
6.01 14:30
Сампдория – Кальяри
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6.01 16:30
Лацио – Эмполи
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Специя – Верона
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Аталанта – Торино
 - : -
6.01 18:30
Сассуоло – Дженоа
 1 : 1
6.01 20:30
Милан – Рома
 3 : 1
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6.01 22:45
Ювентус – Наполи
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Чиро Иммобиле

Чиро Иммобиле

Лацио

 17
Душан Влахович

Душан Влахович

Фиорентина

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Джованни Симеоне

Джованни Симеоне

Верона

 12
П
Ромеро Луис Альберто

Ромеро Луис Альберто

Лацио

 6
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 6
Перейра Гомес Фелипе Андерсон

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Лацио

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И К Ж
Роберто Сориано

Роберто Сориано

Болонья

 20 1 4
Луис Фелипе

Луис Фелипе

Лацио

 20 1 9
Итан Ампаду

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 15 1 7
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