20-летний нападающий «Аталанты» перешел в «Дженоа»

Нападающий «Аталанты» Роберто Пикколи перешел в «Дженоа». Клуб из Генуи взял в аренду игрока молодежной сборной Италии, сообщает сайт команды.

В текущем сезоне 20-летний игрок провел 12 матчей в составе «Аталанты», отличившись одним голом.