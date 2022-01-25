Нападающий «Аталанты» перешел в «Дженоа»
20-летний нападающий «Аталанты» перешел в «Дженоа»
Нападающий «Аталанты» Роберто Пикколи перешел в «Дженоа». Клуб из Генуи взял в аренду игрока молодежной сборной Италии, сообщает сайт команды.
В текущем сезоне 20-летний игрок провел 12 матчей в составе «Аталанты», отличившись одним голом.
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|9
|8
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|
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|6.01
|14:30
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Болонья – Интер
|- : -
|6.01
|14:30
|
Сампдория – Кальяри
|1 : 2
|6.01
|16:30
|
Лацио – Эмполи
|3 : 3
|6.01
|16:30
|
Специя – Верона
|1 : 2
|6.01
|18:30
|
Аталанта – Торино
|- : -
|6.01
|18:30
|
Сассуоло – Дженоа
|1 : 1
|6.01
|20:30
|
Милан – Рома
|3 : 1
|6.01
|20:30
|
Салернитана – Венеция
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|22:45
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Фиорентина – Удинезе
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|6.01
|22:45
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Ювентус – Наполи
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Перейра Гомес Фелипе Андерсон
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Роберто Сориано
Болонья
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|1
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Луис Фелипе
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