«Интер» находится в продвинутой стадии переговоров по Гозенсу

Полузащитник «Аталанты» Робин Гозенс может продолжить карьеру в «Интере». Переговоры находятся в продвинутой стадии, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что клуб из Бергамо отклонил предложение от «Ньюкасла».

В текущем сезоне Гозенс провел 8 матчей, в которых забил 2 гола и сделал результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 35 млн евро.