Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок Видео
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 21:59

«Интер» обыграл «Аталанту», Миранчук провел всю игру на скамейке запасных

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
«Аталанта» — «Интер».
Фото AFP

«Интер» на выезде одержал победу над «Аталантой» в матче 11-го тура итальянской серии А — 2:1.

На 40-й минуте счет открыл Хакан Чалханоглу, реализовавший пенальти. Преимущество «Интера» на 57-й минуте удвоил Лаутаро Мартинес. Единственный гол «Аталанты» 4 минуты спустя забил Джанлука Скамакка.

Команда Джан Пьеро Гасперини осталась в меньшинстве в конце встречи — вторую желтую карточку получил Рафаэль Толои.

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук весь матч провел на скамейке запасных. Он не выходит на поле в последних трех матчах бергамасков.

«Интер» с 28 очками продолжает лидировать в серии А. «Аталанта» (19 очков) идет на пятой строчке в турнирной таблице.

Италия. Серия А. 11-й тур
04 нояб, 20:00. Atleti Azzurri D'Italia (Бергамо)
Аталанта
1:2
Интер

Источник: Таблица серии А
Алексей Миранчук
Футбол
ФК Аталанта
ФК Интер (Интернационале)
0
Читайте также
«Когда все вокруг против, меня это мобилизует. Просто так не сдаюсь». Интервью Николая Рассказова
Карпов: «Локомотив» заплатит за хавбека «Оренбурга» Веру 3 миллиона евро
Умерла актриса из «Улиц разбитых фонарей» Галина Мочалова
Bild сообщила о неловкой попытке главы МИД Хорватии поцеловать Бербок
Минюст РФ добавил в реестр иноагентов пять человек
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Милан» — «Лечче»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Италии
«Милан» — «Салернитана»: чемпионат Италии, видеообзор
«Ювентус» — «Сампдория»: чемпионат Италии, видеообзор
«Рома» — «Сассуоло»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Лечче» — «Торино»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Специя» — «Интер»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Торино» — «Болонья»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Ювентус»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Лечче»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Фиорентина» — «Милан»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Лацио»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Торино»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Болонья» — «Интер»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Эмполи» — «Наполи»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Торино» — «Кремонезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Специя» — «Ювентус»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Удинезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Монца» — «Милан»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Сассуоло» — «Наполи»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Сампдория» — «Интер»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Кремонезе»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Фиорентина»: чемпионат Италии, видеообзор
«Лацио» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Торино»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Аталанта» — «Интер»: Миранчук начнет матч на скамейке запасных
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 11 9 1 1 27-6 28
2
 Ювентус 10 7 2 1 16-6 23
3
 Милан 10 7 1 2 18-11 22
4
 Наполи 11 6 3 2 24-12 21
5
 Аталанта 11 6 1 4 19-10 19
6
 Болонья 11 4 6 1 12-8 18
7
 Фиорентина 10 5 2 3 18-14 17
8
 Лацио 11 5 1 5 13-13 16
9
 Рома 10 4 2 4 20-13 14
10
 Монца 10 3 4 3 9-9 13
11
 Лечче 10 3 4 3 10-12 13
12
 Фрозиноне 10 3 3 4 15-17 12
13
 Торино 10 3 3 4 7-12 12
14
 Дженоа 10 3 2 5 11-14 11
15
 Сассуоло 10 3 2 5 13-17 11
16
 Верона 10 2 2 6 6-12 8
17
 Удинезе 10 0 7 3 6-14 7
18
 Эмполи 10 2 1 7 3-19 7
19
 Кальяри 10 1 3 6 9-21 6
20
 Салернитана 11 0 4 7 6-22 4
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
3.11 22:45
Болонья – Лацио
 1 : 0
4.11 17:00
Салернитана – Наполи
 0 : 2
4.11 20:00
Аталанта – Интер
 1 : 2
4.11 22:45
Милан – Удинезе
 - : -
5.11 14:30
Верона – Монца
 - : -
5.11 17:00
Кальяри – Дженоа
 - : -
5.11 20:00
Рома – Лечче
 - : -
5.11 22:45
Фиорентина – Ювентус
 - : -
6.11 20:30
Фрозиноне – Эмполи
 - : -
6.11 22:45
Торино – Сассуоло
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 12
Виктор Осимхен

Виктор Осимхен

Наполи

 6
Оливье Жиру

Оливье Жиру

Милан

 6
П
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Интер

 5
Джереми Толян

Джереми Толян

Сассуоло

 4
Федерико Димарко

Федерико Димарко

Интер

 4
И К Ж
Малик Тшау

Малик Тшау

Милан

 8 1 3
Майк Меньян

Майк Меньян

Милан

 7 1 1
Санди Ловрич

Санди Ловрич

Удинезе

 8 1 1
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости