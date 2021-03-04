«Милан» вырвал ничью у «Удинезе», забив на 97-й минуте

«Милан» и «Удинезе» сыграли вничью в матче 25-го тура чемпионата Италии (1:1). Экс-защитник ЦСКА Родриго Бекао на 68-й минуте вывел черно-белых вперед. Отыграться «россонери» удалось лишь на 7-й добавленной минуте благодаря голу Франка Кессье с пенальти.

В других встречах «Кальяри» с минимальным счетом обыграл «Болонью» (1:0), «Дженоа» и «Сампдория» поделили очки (1:1), «Верона» разгромила «Беневенто» (3:0).

Чемпионат Италии

Серия А

25-й тур

«Милан» — «Удинезе» — 1:1 (0:0)

Голы: Бекао, 68 (0:1). Кессье, 90+7 — с пенальти (1:1).

«Милан»: Дж.Доннарумма, Кьер, Романьоли, Эрнандез, Калюлю (Калабрия, 63), Кессье, Диас (Хауге, 63), Тонали (Мейте, 46), Ребич, Самуэль Кастильехо (Салемакерс, 75), Леан.

«Удинезе»: Муссо, Зегелар (Стрюгер Ларсен, 71), Найтинк, Бонифаци, Бекао, Молина, Арслан (Уоллас, 71), Перейра (Самир, 82), де Пауль, Макенго (Льоренте, 56), Несторовски.

Предупреждения: Ребич, 24. Эрнандез, 32. Зегелар, 54. Романьоли, 90+2. Кессье, 90+3.

Судья: Масса.

Милан. Стадион «Сан-Сиро».

«Дженоа» — «Сампдория» — 1:1 (0:0)

Голы: Дзаппакоста, 52 (1:0). Тонелли, 77 (1:1).

«Дженоа»: Перин, Кришито, Мазиелло, Дзаппакоста, Гольданига, Радованович, Бадель, Стротман (Кассата, 82), Зайц, Дестро (Пандев, 73), Шомуродов (Пьяца, 82).

«Сампдория»: Аудеро, Берешиньски, Тонелли, Колли, Ауджелло, Адриэн Силва, Кандрева, Экдаль, Верре (Янкто, 59), Квальярелла (Рамирес, 78), Бальде (Габбьядини, 71).

Предупреждение: Бадель, 34.

Судья: Пайретто.

Генуя. Стадион «Луиджи Феррарис».

«Кальяри» — «Болонья» — 1:0 (1:0)

Гол: Ругани, 19.

«Кальяри»: Краньо, Годин, Клаван, Ругани (Чеппителли, 46), Дзаппа (Асамоа, 82), Наингголан, Жоау Педру (Черри, 82), Данкан, Нандес, Марин (Дейола, 79), Симеоне (Паволетти, 61).

«Болонья»: Скорупски, Де Сильвестри, Мбай (Виньято, 64), Сумаоро, Антов (Медель, 75), Сориано, Сванберг (Паласио, 75), Домингес (Схаутен, 32), Сансоне, Орсолини (Сков Ольсен, 64), Барроу.

Предупреждения: Нандес, 15. Антов, 26. Схаутен, 86. Черри, 89.

Судья: Ди Белло.

Кальяри. Стадион «Сарденья Арена».

«Беневенто» — «Верона» — 0:3 (0:2)

Голы: Фараони, 25 (0:1). Фулон, 34 — в свои ворота (0:2). Лазанья, 50 (0:3).

«Беневенто»: Монтипо, Глик, Кальдирола, Летиция (Фулон, 11. Туя, 46), Депаоли (Импрота, 46), Хетемай, Ионицэ, Скьяттарелла, Сау, Инсинье (Виола, 55), Лападула (Гайч, 74).

«Верона»: Сильвестри, Фараони, Гюнтер, Чеккерини (Ловато, 79), Маньяни (Давидович, 83), Мигел Велозу, Лазович, Дзакканьи (Бесса, 79), Барак, Тамез (Стураро, 66), Лазанья (Фавилли, 83).

Предупреждение: Стураро, 72.

Судья: Айрольди.

Беневенто. Стадион «Чиро Вигорито».