«Фиорентина» уступила «Роме», Кокорин провел на поле 40 минут
«Фиорентина» проиграла «Роме» в матче 25-го тура чемпионата Италии — 1:2.
Забил полузащитник «Ромы» Леонардо Спинаццола открыл счет в матче, а затем срезал мяч в свои ворота. В концовке встречи победу гостям принес гол Амаду Диавара.
Россиянин Александр Кокорин появился на поле на 52-й минуте.
Чемпионат Италии. Серия А
25-й тур
«Фиорентина» — «Рома» — 1:2 (0:0)
Голы: Спинаццола, 48 (0:1). Спинаццола, 60 — в свои ворота (1:1). Диавара, 88 (1:2).
«Фиорентина»: Дронговски, Пеццела, Венути, Мартинес Куарта, Миленкович, Игор (Бираги, 42), Кастровилли (Кокорин, 52), Пульгар (Касерес, 79), Амрабат, Рибери (Валеро, 79), Влахович.
«Рома»: Пау Лопес, Спинаццола, Бруну Перес (Смоллинг, 81), Манчини, Кумбулла (Карсдорп, 81), Мхитарян (Эль-Шаарави, 67), Кристанте, Верету (Педро, 61), Пеллегрини, Диавара, Майораль.
Предупреждения: Манчини, 40. Рибери, 71. Кумбулла, 74.
Судья: Кальварезе.
3 марта. Флоренция. Стадион «Артемио Франки».
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю