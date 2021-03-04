«Фиорентина» уступила «Роме», Кокорин провел на поле 40 минут

«Фиорентина» проиграла «Роме» в матче 25-го тура чемпионата Италии — 1:2.

Забил полузащитник «Ромы» Леонардо Спинаццола открыл счет в матче, а затем срезал мяч в свои ворота. В концовке встречи победу гостям принес гол Амаду Диавара.

Россиянин Александр Кокорин появился на поле на 52-й минуте.

Чемпионат Италии. Серия А

25-й тур

«Фиорентина» — «Рома» — 1:2 (0:0)

Голы: Спинаццола, 48 (0:1). Спинаццола, 60 — в свои ворота (1:1). Диавара, 88 (1:2).

«Фиорентина»: Дронговски, Пеццела, Венути, Мартинес Куарта, Миленкович, Игор (Бираги, 42), Кастровилли (Кокорин, 52), Пульгар (Касерес, 79), Амрабат, Рибери (Валеро, 79), Влахович.

«Рома»: Пау Лопес, Спинаццола, Бруну Перес (Смоллинг, 81), Манчини, Кумбулла (Карсдорп, 81), Мхитарян (Эль-Шаарави, 67), Кристанте, Верету (Педро, 61), Пеллегрини, Диавара, Майораль.

Предупреждения: Манчини, 40. Рибери, 71. Кумбулла, 74.

Судья: Кальварезе.

3 марта. Флоренция. Стадион «Артемио Франки».