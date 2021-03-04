«Аталанта» разгромила «Кротоне», Миранчук забил

«Аталанта» переиграла «Кротоне» в матче 25-го тура чемпионата Италии (5:1). Клуб из Бергамо одержал четвертую победу кряду.

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук вышел на поле на 63-й минуте, а на 85-й забил гол с передачи Дувана Сапаты. Он принял мяч у линии штрафной и с левой ноги пробил по воротам, мяч ударился о штангу и залетел в сетку. Для него это пятый забитый мяч в составе итальянской команды во всех турнирах.

Чемпионат Италии

Серия А

25-й тур

«Аталанта» — «Кротоне» — 5:1 (1:1)

Голы: Гозенс, 12 (1:0). Сими, 23 (1:1). Паломино, 48 (2:1). Муриэль, 50 (3:1). Иличич, 58 (4:1). Миранчук, 84 (5:1).

«Аталанта»: Спортьелло, Паломино, Джимсити, Гозенс (Гисланди, 86), Ромеро (Кальдара, 69), Мехле, Малиновский (Миранчук, 63), Фройлер (Пашалич, 63), Пессина, Иличич, Муриэль (Сапата, 69).

«Кротоне»: Кордац, Магальян (Куомо, 51), Луперто, Педру Перейра, Големич, Реца (Рисполи, 46), Дзанеллато, Эдуарду Энрике (Марроне, 79), Ривьер (Петриччоне, 60), Сими, Мессиас.

Предупреждения: Магальян, 7. Ривьер, 25.

Судья: Соцца.

3 марта. Бергамо. Стадион «Атлети Адзурри д'Италия».