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«Милан» предложил Романьоли контракт с зарплатой в два раза меньше, чем нынешняя

16:26
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«Милан» направил защитнику Алессио Романьоли предложение по продлению контракта.

Как сообщает Corriere dello Sport, 26-летнему футболисту предложили зарплату вдвое меньшую чем та, которую он получает сейчас. Защитник пока не дал ответ.

По текущему контракту игрок получает три миллиона евро в год и соглашение истекает 30 июня 2022 года.

В сезоне-2021/22 Романьоли сыграл за «Милан» 18 матчей во всех турнирах и забил один гол.

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Анна Горшкова все материалы автора

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