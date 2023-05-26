«Милан» предложил 10 миллионов евро за форварда «Метца» Микаутадзе

«Милан» сделал предложение по трансферу грузинского нападающего «Метца» Жоржа Микаутадзе, сообщает Footmercato.

По информации источника, «Милан» добился прогресса в переговорах по трансферу форварда, сделав предложение в 10 миллионов евро.

Сообщается, что технический директор итальянского клуба Паоло Мальдини уже несколько раз общался с грузинским форвардом.

В текущем сезоне 22-летний Микаутадзе провел 38 матчей за «Метц», забил 24 гола и отдал 9 результативных передач.