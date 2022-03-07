«Милан» после победы над «Наполи» обновил достижение 1981 года

«Милан» в матче 28-го тура чемпионата Италии обыграл «Наполи» со счетом 1:0.

Миланский клуб выиграл два выездных матча в чемпионате Италии у «Наполи» впервые с 1981 года. В восьмом туре команда Стефано Пиоли обыграли неаполитанцев со счетом 3:1.

После этого матча «Милан» с 60 очками поднялся на первое место в турнирной таблице, «Наполи» с 57 очками — на третьей строчке.