Пиоли считает, что «Интер» по-прежнему остается фаворитом на победу в серии А

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли подвел итоги матча 28-го тура чемпионата Италии против «Наполи» (1:0).

«Это три важных очка. Мы обыграли сильную команду, которая доставила нам много проблем. Ребята очень усердно работали без мяча и заслужили эту победу. Мы были в игре от начала до конца, это было хорошее выступление, но впереди более сложные матчи. Пока ничего не изменилось, у нас по-прежнему всего на одно очко больше, чем на этом этапе в прошлом сезоне, так что нам еще многое предстоит сделать. «Интер» по-прежнему остается фаворитом, потому что они действующие чемпионы и у них есть игра в запасе. Это очень сильная команда, которая знает, что значит побеждать», — приводит слова Пиоли DAZN.

осле этого матча «Милан» с 60 очками поднялся на первое место в турнирной таблице, «Наполи» с 57 очками — на третьей строчке.