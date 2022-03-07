Спаллетти о поражении от «Милана»: «Мы пропустили гол, которого можно было избежать»

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти подвел итоги матча 28-го тура чемпионата Италии против «Милана» (0:1).

«Они выиграли, а мы проиграли. Мы хорошо начали, но после перерыва мы допустили несколько ошибок и не были достаточно успешны, чтобы создать голевые моменты. Мы пропустили гол, которого можно было избежать. Нам не хватало некоторых игроков, а другие футболисты не в лучшей форме», — приводит слова Спаллетти DAZN.

После этого матча «Милан» с 60 очками поднялся на первое место в турнирной таблице, «Наполи» с 57 очками — на третьей строчке.