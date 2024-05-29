Буффон поделился мнением о желании «Ювентуса» назначить Мотту на пост главного тренера

Экс-голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон рассказал, что думает возможном назначении на пост главного тренера туринского клуба Тиагу Мотты.

«Я не нахожусь в «Ювентусе» уже три-четыре года, поэтому не могу знать в деталях обо всех проблемах, но у меня есть предположения. Желание начать новый цикл с Моттой указывает на желание клуба сменить курс развития», — цитирует Буффона Mediaset.

Он считает, что тренеру нужно дать время в клубе и отметил, что Мотта амбициозен.

23 мая «Болонья» объявила об уходе Мотты с поста главного тренера.