Камада продлит контракт с «Лацио»

Полузащитник «Лацио» Даити Камада продлит контракт, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, стороны уже достигли устного соглашения. Сообщается, что 27-летний японец получал предложение от «Кристал Пэлас».

В минувшем сезоне Камада 38 матчей, в которых забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи.