«Торино» может отдать Сазонова в аренду

Как стало известно «СЭ», «Торино» рассматривает возможность аренды защитника Сабы Сазонова в другую команду.

22-летний грузин стал игроком туринцев в августе 2023 года. Сумма его трансфера из московского «Динамо» составила 2,75 миллиона евро.

В сезоне-2023/24 Сазонов отыграл 12 матчей во всех турнирах, не отличившись результативными действиями. При этом игрок лишь 2 раза выходил в стартовом составе. Его контракт рассчитан до лета 2027 года.