Агент Кварацхелии: «Интерес «ПСЖ» к Хвиче есть, но все зависит от решения «Наполи»

Мамука Джугели, агент полузащитника «Наполи» Хвичи Кварацхелии, подтвердил информацию об интересе к футболисту со стороны «ПСЖ».

«Информация об интересе из Саудовской Аравии к Кварацхелии не соответствует действительности. Интерес и предложение от «ПСЖ» к игроку есть, но все зависит от решения «Наполи» и его президента», — заявил Джугели.

Ранее сообщалось, что французский клуб готов заплатить за Кварацхелию 100 миллионов евро.

Кварахцелия выступает за «Наполи» с лета 2022 года. В текущем сезоне он провел 44 матча, забил 11 мячей и сделал 9 голевых передач. Контракт 23-летнего футболиста с неаполитанцами рассчитан до июня 2027 года.

В разные годы своей карьеры Кварахцелия также играл за «Динамо» Батуми, «Рустави», «Рубин» и московский «Локомотив».