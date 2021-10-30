«Торино» интересуется Алексеем Миранчуком
«Торино» интересуется полузащитником «Аталанты» Алексеем Миранчуком, сообщает журналист Николо Скира.
По информации источника, 26-летний россиянин может сменить клуб в зимнее трансферное окно, а туринцы следят за футболистом.
Aleksaj #Miranchuk could leave #Atalanta in January. #Torino have asked info and are monitoring the russian player. #transfers— Nicol? Schira (@NicoSchira) October 29, 2021
В сезоне-2021/22 Миранчук принял участие в 8 матчах «Аталанты», на его счету 1 результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 13,5 миллиона евро. Ранее сообщалось, что россиянин может отправиться в аренду в январе 2022 года.
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