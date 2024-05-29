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Дмитрий Черышев: «О каких-либо предложениях Денис мне пока ничего не говорил»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Шинника» Дмитрий Черышев рассказал, что у его сына, вингера «Венеции» Дениса Черышева пока нет предложений.

«У Дениса конец сезона, задача — вывести команду в высшую лигу. О каких-либо предложениях Денис мне пока ничего не говорил», — цитирует «РБ Спорт» Чершева-старшего.

В этом сезоне Денис Черышев сыграл 10 матчей, но не отметился результативными действиями.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dmitrij-chery-shev-denis-ne-govoril-mne-o-kakih-libo-predlozheniyah/
Денис Черышев
Футбол
ФК Венеция
Дмитрий Черышев
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«Аталанта» стала командой-открытием сезона в Европе по версии Globe Soccer Awards
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 38 29 7 2 89-22 94
2
 Милан 38 22 9 7 76-49 75
3
 Ювентус 38 19 14 5 54-31 71
4
 Аталанта 37 21 6 10 70-39 69
5
 Болонья 38 18 14 6 54-32 68
6
 Рома 38 18 9 11 65-46 63
7
 Лацио 38 18 7 13 49-39 61
8
 Фиорентина 37 16 9 12 58-44 57
9
 Торино 38 13 14 11 36-36 53
10
 Наполи 38 13 14 11 55-48 53
11
 Дженоа 38 12 13 13 45-45 49
12
 Монца 38 11 12 15 39-51 45
13
 Верона 38 9 11 18 38-51 38
14
 Лечче 38 8 14 16 32-54 38
15
 Удинезе 38 6 19 13 37-53 37
16
 Кальяри 38 8 12 18 42-68 36
17
 Эмполи 38 9 9 20 29-54 36
18
 Фрозиноне 38 8 11 19 44-69 35
19
 Сассуоло 38 7 9 22 43-75 30
20
 Салернитана 38 2 11 25 32-81 17
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38 тур
15.03 22:45
Эмполи – Болонья
 0 : 1
16.03 17:00
Монца – Кальяри
 1 : 0
16.03 17:00
Удинезе – Торино
 0 : 2
16.03 20:00
Салернитана – Лечче
 0 : 1
16.03 22:45
Фрозиноне – Лацио
 2 : 3
17.03 14:30
Ювентус – Дженоа
 0 : 0
17.03 17:00
Верона – Милан
 1 : 3
17.03 20:00
Рома – Сассуоло
 1 : 0
17.03 22:45
Интер – Наполи
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2.06 19:00
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