Дмитрий Черышев: «О каких-либо предложениях Денис мне пока ничего не говорил»

Главный тренер «Шинника» Дмитрий Черышев рассказал, что у его сына, вингера «Венеции» Дениса Черышева пока нет предложений.

«У Дениса конец сезона, задача — вывести команду в высшую лигу. О каких-либо предложениях Денис мне пока ничего не говорил», — цитирует «РБ Спорт» Чершева-старшего.

В этом сезоне Денис Черышев сыграл 10 матчей, но не отметился результативными действиями.