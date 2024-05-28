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28 мая, 23:45

«Аталанта» стала командой-открытием сезона в Европе по версии Globe Soccer Awards

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«Аталанта» признана командой-открытием сезона-2023/24 в европейском футболе по версии Globe Soccer Awards.

В нынешнем сезоне итальянский клуб впервые в своей истории стал победителем Лиги Европы, разгромив в решающем матче «Байер» (3:0) благодаря хет-трику нигерийца Адемолы Лукмана. Бергамаски нанесли немецкой команде первое поражение в сезоне. «Фармацевты» шли на беспроигрышной серии из 51 матча во всех турнирах.

За один тур до окончания сезона в серии А «Аталанта» располагается на четвертом месте в таблице, набрав 69 очков за 38 матчей. В случае победы над «Фиорентиной» бергамаски финишируют на третьей строчке.

Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Аталанта
ФК Фиорентина
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 38 29 7 2 89-22 94
2
 Милан 38 22 9 7 76-49 75
3
 Ювентус 38 19 14 5 54-31 71
4
 Аталанта 37 21 6 10 70-39 69
5
 Болонья 38 18 14 6 54-32 68
6
 Рома 38 18 9 11 65-46 63
7
 Лацио 38 18 7 13 49-39 61
8
 Фиорентина 37 16 9 12 58-44 57
9
 Торино 38 13 14 11 36-36 53
10
 Наполи 38 13 14 11 55-48 53
11
 Дженоа 38 12 13 13 45-45 49
12
 Монца 38 11 12 15 39-51 45
13
 Верона 38 9 11 18 38-51 38
14
 Лечче 38 8 14 16 32-54 38
15
 Удинезе 38 6 19 13 37-53 37
16
 Кальяри 38 8 12 18 42-68 36
17
 Эмполи 38 9 9 20 29-54 36
18
 Фрозиноне 38 8 11 19 44-69 35
19
 Сассуоло 38 7 9 22 43-75 30
20
 Салернитана 38 2 11 25 32-81 17
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38 тур
15.03 22:45
Эмполи – Болонья
 0 : 1
16.03 17:00
Монца – Кальяри
 1 : 0
16.03 17:00
Удинезе – Торино
 0 : 2
16.03 20:00
Салернитана – Лечче
 0 : 1
16.03 22:45
Фрозиноне – Лацио
 2 : 3
17.03 14:30
Ювентус – Дженоа
 0 : 0
17.03 17:00
Верона – Милан
 1 : 3
17.03 20:00
Рома – Сассуоло
 1 : 0
17.03 22:45
Интер – Наполи
 1 : 1
2.06 19:00
Аталанта – Фиорентина
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Наполи

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Рафаэл Леау

Милан

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Пауло Дибала

Рома

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Оливье Жиру

Милан

 8
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Давиде Калабрия

Милан

 29 1 3
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Антуан Макумбу

Кальяри

 32 1 3
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Милан

 32 1 11
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