Мбаппе рассказал, за какую команду серии А хотел бы выступать

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе признался, что если бы оказался в чемпионате Италии, то стал бы выступать за «Милан».

«Никогда не знаешь, что может случиться. Я всегда говорил: «Если однажды я поеду в Италию, то я поеду в Милан». В детстве я был большим поклонником «Милана» и всегда смотрю серию А, каждую игру «Милана», — приводит слова Мбаппе журналист Фабрицио Романо в своих соцсетях.

Футболист отметил, что все члены его семьи являются большими фанатами «Милана».

Мбаппе с 2017 года выступает за «ПСЖ». 10 мая он объявил, что уйдет из французского клуба на правах свободного агента по окончании сезона-2023/24. Как сообщают СМИ, 25-летнего француза намерен подписать «Реал».

В сезоне-2023/24 «Милан» занял второе место в серии А, набрав 75 очков за 38 туров. Команду на данный момент возглавляет Стефано Пиоли.