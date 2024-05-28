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Сегодня, 23:17

Мбаппе рассказал, за какую команду серии А хотел бы выступать

Алина Савинова
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Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе признался, что если бы оказался в чемпионате Италии, то стал бы выступать за «Милан».

«Никогда не знаешь, что может случиться. Я всегда говорил: «Если однажды я поеду в Италию, то я поеду в Милан». В детстве я был большим поклонником «Милана» и всегда смотрю серию А, каждую игру «Милана», — приводит слова Мбаппе журналист Фабрицио Романо в своих соцсетях.

Футболист отметил, что все члены его семьи являются большими фанатами «Милана».

Мбаппе с 2017 года выступает за «ПСЖ». 10 мая он объявил, что уйдет из французского клуба на правах свободного агента по окончании сезона-2023/24. Как сообщают СМИ, 25-летнего француза намерен подписать «Реал».

В сезоне-2023/24 «Милан» занял второе место в серии А, набрав 75 очков за 38 туров. Команду на данный момент возглавляет Стефано Пиоли.

Килиан Мбаппе
Футбол
ФК Милан
Серия А
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 34 22 10 2 81-33 76
2
 Монако 34 20 7 7 68-42 67
3
 Брест 34 17 10 7 53-34 61
4
 Лилль 34 16 11 7 52-34 59
5
 Ницца 34 15 10 9 40-29 55
6
 Лион 34 16 5 13 49-55 53
7
 Ланс 34 14 9 11 45-37 51
8
 Марсель 34 13 11 10 52-41 50
9
 Реймс 34 13 8 13 42-47 47
10
 Ренн 34 12 10 12 53-46 46
11
 Тулуза 34 11 10 13 42-46 43
12
 Монпелье 34 10 12 12 43-48 41
13
 Страсбур 34 10 9 15 38-50 39
14
 Нант 34 9 6 19 30-55 33
15
 Гавр 34 7 11 16 34-45 32
16
 Метц 34 8 5 21 35-58 29
17
 Лорьян 34 7 8 19 43-66 29
18
 Клермон Фут 34 5 10 19 26-60 25
Результаты / календарь
1 тур
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19.05 22:00
Гавр – Марсель
 1 : 2
19.05 22:00
Ланс – Монпелье
 2 : 2
19.05 22:00
Лилль – Ницца
 2 : 2
19.05 22:00
Лорьян – Клермон Фут
 5 : 0
19.05 22:00
Лион – Страсбур
 2 : 1
19.05 22:00
Метц – ПСЖ
 0 : 2
19.05 22:00
Монако – Нант
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19.05 22:00
Реймс – Ренн
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Тулуза – Брест
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Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 27
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Александр Ляказетт

Лион

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Жонатан Давид

Лилль

 19
П
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ПСЖ

 8
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Лилль

 8
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