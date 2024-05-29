Новый главный тренер «Ювентуса» Мотта хочет, чтобы Рабьо остался в команде

«Ювентус» надеется, что полузащитник Адриен Рабьо продлит контракт с командой, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, руководство команды считает, что с большой долей вероятности футболист останется в туринском клубе

Новый тренер Тьяго Мотта не против того, чтобы хавбек остался в Турине. 29-летний Рабьо перешел в «Ювентус» летом 2019 года на правах свободного агента из «ПСЖ».

В сезоне-2023/24 серии А полузащитник отметился 5 голами и 3 результативными передачами.