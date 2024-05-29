Новый главный тренер «Ювентуса» Мотта хочет, чтобы Рабьо остался в команде
«Ювентус» надеется, что полузащитник Адриен Рабьо продлит контракт с командой, сообщает La Gazzetta dello Sport.
По данным источника, руководство команды считает, что с большой долей вероятности футболист останется в туринском клубе
Новый тренер Тьяго Мотта не против того, чтобы хавбек остался в Турине. 29-летний Рабьо перешел в «Ювентус» летом 2019 года на правах свободного агента из «ПСЖ».
В сезоне-2023/24 серии А полузащитник отметился 5 голами и 3 результативными передачами.
Положение команд
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Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Интер
|38
|29
|7
|2
|89-22
|94
|
2
|Милан
|38
|22
|9
|7
|76-49
|75
|
3
|Ювентус
|38
|19
|14
|5
|54-31
|71
|
4
|Аталанта
|37
|21
|6
|10
|70-39
|69
|
5
|Болонья
|38
|18
|14
|6
|54-32
|68
|
6
|Рома
|38
|18
|9
|11
|65-46
|63
|
7
|Лацио
|38
|18
|7
|13
|49-39
|61
|
8
|Фиорентина
|37
|16
|9
|12
|58-44
|57
|
9
|Торино
|38
|13
|14
|11
|36-36
|53
|
10
|Наполи
|38
|13
|14
|11
|55-48
|53
|
11
|Дженоа
|38
|12
|13
|13
|45-45
|49
|
12
|Монца
|38
|11
|12
|15
|39-51
|45
|
13
|Верона
|38
|9
|11
|18
|38-51
|38
|
14
|Лечче
|38
|8
|14
|16
|32-54
|38
|
15
|Удинезе
|38
|6
|19
|13
|37-53
|37
|
16
|Кальяри
|38
|8
|12
|18
|42-68
|36
|
17
|Эмполи
|38
|9
|9
|20
|29-54
|36
|
18
|Фрозиноне
|38
|8
|11
|19
|44-69
|35
|
19
|Сассуоло
|38
|7
|9
|22
|43-75
|30
|
20
|Салернитана
|38
|2
|11
|25
|32-81
|17
Результаты / календарь
1 тур
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32 тур
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34 тур
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36 тур
37 тур
38 тур
|15.03
|22:45
|
Эмполи – Болонья
|0 : 1
|16.03
|17:00
|
Монца – Кальяри
|1 : 0
|16.03
|17:00
|
Удинезе – Торино
|0 : 2
|16.03
|20:00
|
Салернитана – Лечче
|0 : 1
|16.03
|22:45
|
Фрозиноне – Лацио
|2 : 3
|17.03
|14:30
|
Ювентус – Дженоа
|0 : 0
|17.03
|17:00
|
Верона – Милан
|1 : 3
|17.03
|20:00
|
Рома – Сассуоло
|1 : 0
|17.03
|22:45
|
Интер – Наполи
|1 : 1
|2.06
|19:00
|
Аталанта – Фиорентина
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|24
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|16
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|15
|П
|
|
Рафаэл Леау
Милан
|9
|
|
Пауло Дибала
Рома
|8
|
|
Оливье Жиру
Милан
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Давиде Калабрия
Милан
|29
|1
|3
|
|
Антуан Макумбу
Кальяри
|32
|1
|3
|
|
Тео Эрнандез
Милан
|32
|1
|11
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