«Милан» подписал вратаря «Аталанты» Спортьелло

«Милан» объявил о подписании контракта с вратарем «Аталанты» Марко Спортьелло. Голкипер перешел на правах свободного агента.

31-летний итальянец подписал контракт до лета 2027 года. Он будет выступать под 57-м номером.

Спортьелло выступал за бергамасков с 2012 года. В прошлом сезоне на его счету 15 матчей, из которых два он провел на ноль.