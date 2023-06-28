Тимоти Веа в ближайшие сутки пройдет медосмотр для завершения перехода в «Ювентус»

Нападающий «Лилля» Тимоти Веа в ближайшее время оформит переход в «Ювентус», сообщает журналист Фабрицио Романо.

В течение суток 23-летний американец пройдет медосмотр и подпишет все необходимые документы с туринским клубом.

«Ювентус» заключит долгосрочный контракт с форвардом и заплатит за игрока 12 миллионов евро.

В сезоне-2022/23 Веа сделал 2 результативные передачи в 32 матчах за «Лилль».