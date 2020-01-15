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«Милан» обыграл СПАЛ в Кубке Италии

21:54
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В матче 1/8 финала Кубка Италии «Милан» победил СПАЛ — 3:0.

В составе победителей отличились Кшиштоф Пентек, Самуэль Кастильехо и Тео Эрнандез. В 1/4 финала «Милану» предстоит сыграть с «Торино».

Кубок Италии

1/8 финала

«Милан» — СПАЛ — 3:0 (2:0)

Голы: Пентек, 20 (1:0). Самуэль Кастильехо, 44 (2:0). Эрнандез, 66 (3:0).

«Милан»: Доннарумма, Кьер (Габбиа, 82), Романьоли, Конти, Эрнандез, Бонавентура (Лукас Пакета, 75), Беннасер, Крунич, Ребич, Самуэль Кастильехо (Сусо, 64), Пентек.

СПАЛ: Бериша, Томович (Саламон, 65), Викари, Игор, Дабо (Дзанкетта, 86), Мурджа, Стрефецца, Тунев, Флоккари, Палоски, Янкович (Валоти, 72).

Предупреждения: Конти, 33. Самуэль Кастильехо, 41. Мурджа, 61. Игор, 72. Саламон, 84.

Судья: Герсини.

15 января. Милан. Стадион «Джузеппе Меацца».

Милан — СПАЛ

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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