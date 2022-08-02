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«Милан» объявил о подписании Де Кетеларе. Контракт — до 2027 года

«Милан» подписал контракт с полузащитником Де Кетеларе до 2027 года
Руслан Минаев
Читать «СЭ» в
Шарль Де Кетеларе — игрок «Милана».
Фото ФК «Милан»

«Милан» объявил о подписании полузащитника «Брюгге» Шарля Де Кетеларе, сообщает пресс-служба «россонери».

Контракт с 21-летним бельгийцем рассчитан до 2027 года. Хавбек будет выступать под 90-м номером.

Сообщалось, что «Милан» заплатил за игрока 35 миллионов евро, включая бонусы.

В сезоне-2021/22 Де Кетеларе забил 18 голов и сделал 10 результативных передач в 49 матчах за «Брюгге».

Источник: https://www.acmilan.com/en/news/articles/media/2022-08-02/official-statement-charles-de-ketelaere
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