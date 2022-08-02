«Милан» подписал контракт с полузащитником Де Кетеларе до 2027 года

«Милан» объявил о подписании полузащитника «Брюгге» Шарля Де Кетеларе, сообщает пресс-служба «россонери».

Контракт с 21-летним бельгийцем рассчитан до 2027 года. Хавбек будет выступать под 90-м номером.

Сообщалось, что «Милан» заплатил за игрока 35 миллионов евро, включая бонусы.

В сезоне-2021/22 Де Кетеларе забил 18 голов и сделал 10 результативных передач в 49 матчах за «Брюгге».