Погба принял решение отказаться от операции. Он пропустит около 40 дней

Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба принял решение отказаться от операции, сообщает инсайдер Николо Скира.

После последних консультаций хавбек «Юве», восстанавливающийся от травмы мениска, принял решение продолжить консервативное лечение

Недавно 29-летний футболист повредил правое колено на тренировке нового клуба. Затем было установлено, что у француза травма мениска.

Если бы ему сделали операцию, то он рисковал пропустить чемпионат мира в Катаре.

Погба перешел в «Ювентус» этим летом на правах свободного агента и подписал контракт на четыре года. Предыдущей командой полузащитника был «Манчестер Юнайтед».