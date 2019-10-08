«Милан» не сможет подписать контракт со Спаллетти, Пиоли стал главным кандидатом

Лучано Спаллетти, скорее всего, не станет главным тренером «Милана», сообщают итальянские СМИ.

Как информирует Corriere della Sera, «Милан» и Спаллетти ранее договорились о контракте с зарплатой в семь миллионов евро в год. Однако сделка не состоится, так как тренер связан контрактом с «Интером», несмотря на увольнение. Соглашение действует до 30 июня 2021 года.

Специалист не хочет расторгать контракт без выплаты неустойки. «Интер», в свою очередь, не намерен платить ему компенсацию. В связи с этим «Милан» переключился на Стефано Пиоли, который стал основным кандидатом.

53-летний Стефано Пиоли также ранее тренировал «Интер», он работал с «Лацио», «Болоньей», «Пармой», «Кьево», «Палермо», «Сассуоло». Последним его клубом была «Фиорентина».

Ранее сообщалось, что «Милан» намерен уволить нынешнего главного тренера Марко Джампаоло. Команда занимает десятое место в чемпионате, имея в активе девять очков в десяти матчах.

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