«Милан» не хочет продавать Леау в «ПСЖ»

«Милан» не намерен продавать нападающего Рафаэла Леау, которым интересуется «ПСЖ», сообщает La Gazzetta dello Sport.

Парижане предлагают «Милану» около 70 миллионов евро. Клуб готов платить Леау 6 миллионов евро в год. Сообщается, что португалец собирается отклонить предложение.

Контракт Леау с «россонери» действует до июня 2024 года. По данным Transfermarkt, стоимость 22-летнего нападающего составляет 50 миллионов евро.

В сезоне-2021/22 Леау провел 32 матча во всех турнирах, забил 11 голов и отдал шесть результативных передач.