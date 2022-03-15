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«Милан» не хочет продавать Леау в «ПСЖ»

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«Милан» не намерен продавать нападающего Рафаэла Леау, которым интересуется «ПСЖ», сообщает La Gazzetta dello Sport.

Парижане предлагают «Милану» около 70 миллионов евро. Клуб готов платить Леау 6 миллионов евро в год. Сообщается, что португалец собирается отклонить предложение.

Контракт Леау с «россонери» действует до июня 2024 года. По данным Transfermarkt, стоимость 22-летнего нападающего составляет 50 миллионов евро.

В сезоне-2021/22 Леау провел 32 матча во всех турнирах, забил 11 голов и отдал шесть результативных передач.

Источник: https://www.gazzetta.it/Calcio/Calciomercato/Milan/15-03-2022/milan-maxi-offerta-psg-ma-leao-rinnovera-4301853721360.shtml?cmpid=shortener_b7bf23bcJp
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3
 Интер 28 17 8 3 61-23 59
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 Ювентус 29 16 8 5 45-26 56
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 Лацио 29 14 7 8 58-42 49
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 Кальяри 29 5 10 14 28-53 25
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6.01 18:30
Аталанта – Торино
 - : -
6.01 18:30
Сассуоло – Дженоа
 1 : 1
6.01 20:30
Милан – Рома
 3 : 1
6.01 20:30
Салернитана – Венеция
 - : -
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Джованни Симеоне

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И К Ж
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Специя

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Милан

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