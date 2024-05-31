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Фабрицио Романо: Конте возглавит «Наполи», контракт с тренером уже согласован

Алина Савинова
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Антонио Конте.
Фото Global Look Press

Итальянский специалист Антонио Конте станет новым главным тренером «Наполи», сообщает журналист Фабрицио Романо в своих соцсетях.

Отмечается, что неаполитанский клуб согласовал с тренером все детали, включая зарплату, бонусы, имиджевые права и персонал. Конте подпишет контракт до июня 2027 года.

Последним местом работы 54-летнего специалиста был «Тоттенхэм», который он покинул в марте прошлого года. До этого итальянец тренировал «Интер», «Челси», сборную Италии, «Ювентус», «Сиену», «Аталанту», «Бари» и «Ареццо».

«Наполи» завершил сезон на 10-м месте в турнирной таблице серии А. Команда набрала 53 очка за 38 туров.

Антонио Конте
Футбол
ФК Наполи
Серия А
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 И В Н П +/- О
1
 Интер 38 29 7 2 89-22 94
2
 Милан 38 22 9 7 76-49 75
3
 Ювентус 38 19 14 5 54-31 71
4
 Аталанта 37 21 6 10 70-39 69
5
 Болонья 38 18 14 6 54-32 68
6
 Рома 38 18 9 11 65-46 63
7
 Лацио 38 18 7 13 49-39 61
8
 Фиорентина 37 16 9 12 58-44 57
9
 Торино 38 13 14 11 36-36 53
10
 Наполи 38 13 14 11 55-48 53
11
 Дженоа 38 12 13 13 45-45 49
12
 Монца 38 11 12 15 39-51 45
13
 Верона 38 9 11 18 38-51 38
14
 Лечче 38 8 14 16 32-54 38
15
 Удинезе 38 6 19 13 37-53 37
16
 Кальяри 38 8 12 18 42-68 36
17
 Эмполи 38 9 9 20 29-54 36
18
 Фрозиноне 38 8 11 19 44-69 35
19
 Сассуоло 38 7 9 22 43-75 30
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 Салернитана 38 2 11 25 32-81 17
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