Белотти покинет «Фиорентину» и вернется в «Рому»

Форвард «Фиорентины» Андреа Белотти, арендованный у «Ромы», вернется в римский клуб, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, 30-летний итальянец не намерен оставаться во Флоренции и постарается закрепиться в составе «Ромы».

Белотти был арендован «Фиорентиной» в январе 2024 года. На его счету 22 матча за «фиалок», в которых забил 2 гола и сделал результативную передачу.