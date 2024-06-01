«Милан» может подписать Хуммельса

Защитник дортмундской «Боруссии» Матс Хуммельс летом может покинуть клуб. По информации Sky Sports, 35-летний немец исключил возможность завершения карьеры этим летом.

Он хочет продолжить карьеру в близлежащих европейских странах, и наиболее вероятен переезд в Италию, где игроком интересуется «Милан».

Действующий контракт игрока истекает 30 июня 2024 года. Однако его продление кажется маловероятным, так как у Хуммелься не самые лучшие отношения с тренером Эдином Терзичем.