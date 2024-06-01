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Сегодня, 11:09

Эрнандес может вернуться в «Реал»

Виктория Кравченко
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Защитник «Милана» Тео Эрнандес может стать игроком «Реала», сообщает журналист Николо Скира. Ранее футболист уже играл за мадридцев.

По информации источника, «Реал» запросил информацию о защитнике.

Ранее сообщалось, что француз может перейти в «Баварию».

В 2019 году 26-летний футболист перешел в «Милан» из «Реала» за 22,8 миллиона евро. В нынешнем сезоне Эрнандес провел 46 матчей во всех турнирах, забил пять мячей и отдал 11 результативных передач.

Тео Эрнандес
ФК Милан
ФК Реал
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 И В Н П +/- О
1
 Интер 38 29 7 2 89-22 94
2
 Милан 38 22 9 7 76-49 75
3
 Ювентус 38 19 14 5 54-31 71
4
 Аталанта 37 21 6 10 70-39 69
5
 Болонья 38 18 14 6 54-32 68
6
 Рома 38 18 9 11 65-46 63
7
 Лацио 38 18 7 13 49-39 61
8
 Фиорентина 37 16 9 12 58-44 57
9
 Торино 38 13 14 11 36-36 53
10
 Наполи 38 13 14 11 55-48 53
11
 Дженоа 38 12 13 13 45-45 49
12
 Монца 38 11 12 15 39-51 45
13
 Верона 38 9 11 18 38-51 38
14
 Лечче 38 8 14 16 32-54 38
15
 Удинезе 38 6 19 13 37-53 37
16
 Кальяри 38 8 12 18 42-68 36
17
 Эмполи 38 9 9 20 29-54 36
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 Фрозиноне 38 8 11 19 44-69 35
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 Сассуоло 38 7 9 22 43-75 30
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 Салернитана 38 2 11 25 32-81 17
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