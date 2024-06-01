Эрнандес может вернуться в «Реал»

Защитник «Милана» Тео Эрнандес может стать игроком «Реала», сообщает журналист Николо Скира. Ранее футболист уже играл за мадридцев.

По информации источника, «Реал» запросил информацию о защитнике.

Ранее сообщалось, что француз может перейти в «Баварию».