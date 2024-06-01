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«Ньюкасл» и «Аталанта» интересуются защитником «Ювентуса» Хейсеном

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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«Ньюкасл» и «Аталанта» проявляют интерес к защитнику «Ювентуса» Дину Хейсену, сообщает журналист Николо Скира.

По данным источника, оба клуба хотели бы подписать 19-летнего нидерландца этим летом. Также на футболиста претендует «Болонья».

Хейсен находится в системе «Ювентуса» с июля 2021 года. Во второй половине сезона-2023/24 игрок выступал за «Рому» на правах аренды. В составе римлян защитник забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу в 14 матчах.

Футбол
ФК Ньюкасл Юнайтед
ФК Рома
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