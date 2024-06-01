Бонуччи сравнил игру против Месси и Роналду

Бывший игрок «Ювентуса» и «Милана» Леонардо Бонуччи поделился мнением о форвардах Лионеле Месси или Криштиану Роналду.

«С Месси было сложнее играть, потому что он был более непредсказуем. Криштиану — совершенная, но более понятная машина», — цитирует Бонуччи La Gazzetta dello Sport.

Ранее Бонуччи заявил о завершении карьеры. Большую часть своей карьеры он провел в «Ювентусе» — он выступал за туринскую команду с 2010 по 2017 год и с 2018-го по 2023-й. В «Фенербахче» футболист перешел в начале 2024-го. В разные годы своей карьеры он также играл за «Интер», «Милан», «Бари», «Унион» и другие клубы.

Месси на данный момент выступает в «Интер Майами», Роналду — в «Аль-Насре».