Лаутаро Мартинес согласился продлить контракт с «Интером» до 2029 года
Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес согласился продлить контракт с командой до конца сезона-2028/2029, сообщил журналист Джанлука Ди Марцио.
По информации инсайдера, зарплата 26-летнего аргентинца составит 9 миллионов евро в год плюс различные бонусы.
Мартинес выступает за «Интер» с июля 2018 года. Всего за миланскую команду он провел 282 матча во всех турнирах, забил 129 голов и отдал 43 результативные передачи. Его контракт рассчитан до лета 2026-го.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 110 миллионов евро.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Интер
|38
|29
|7
|2
|89-22
|94
|
2
|Милан
|38
|22
|9
|7
|76-49
|75
|
3
|Ювентус
|38
|19
|14
|5
|54-31
|71
|
4
|Аталанта
|37
|21
|6
|10
|70-39
|69
|
5
|Болонья
|38
|18
|14
|6
|54-32
|68
|
6
|Рома
|38
|18
|9
|11
|65-46
|63
|
7
|Лацио
|38
|18
|7
|13
|49-39
|61
|
8
|Фиорентина
|37
|16
|9
|12
|58-44
|57
|
9
|Торино
|38
|13
|14
|11
|36-36
|53
|
10
|Наполи
|38
|13
|14
|11
|55-48
|53
|
11
|Дженоа
|38
|12
|13
|13
|45-45
|49
|
12
|Монца
|38
|11
|12
|15
|39-51
|45
|
13
|Верона
|38
|9
|11
|18
|38-51
|38
|
14
|Лечче
|38
|8
|14
|16
|32-54
|38
|
15
|Удинезе
|38
|6
|19
|13
|37-53
|37
|
16
|Кальяри
|38
|8
|12
|18
|42-68
|36
|
17
|Эмполи
|38
|9
|9
|20
|29-54
|36
|
18
|Фрозиноне
|38
|8
|11
|19
|44-69
|35
|
19
|Сассуоло
|38
|7
|9
|22
|43-75
|30
|
20
|Салернитана
|38
|2
|11
|25
|32-81
|17
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|15.03
|22:45
|
Эмполи – Болонья
|0 : 1
|16.03
|17:00
|
Монца – Кальяри
|1 : 0
|16.03
|17:00
|
Удинезе – Торино
|0 : 2
|16.03
|20:00
|
Салернитана – Лечче
|0 : 1
|16.03
|22:45
|
Фрозиноне – Лацио
|2 : 3
|17.03
|14:30
|
Ювентус – Дженоа
|0 : 0
|17.03
|17:00
|
Верона – Милан
|1 : 3
|17.03
|20:00
|
Рома – Сассуоло
|1 : 0
|17.03
|22:45
|
Интер – Наполи
|1 : 1
|2.06
|19:00
|
Аталанта – Фиорентина
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|24
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|16
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|15
|П
|
|
Рафаэл Леау
Милан
|9
|
|
Пауло Дибала
Рома
|8
|
|
Оливье Жиру
Милан
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Давиде Калабрия
Милан
|29
|1
|3
|
|
Антуан Макумбу
Кальяри
|32
|1
|3
|
|
Тео Эрнандез
Милан
|32
|1
|11
Новости