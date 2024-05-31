Лаутаро Мартинес согласился продлить контракт с «Интером» до 2029 года

Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес согласился продлить контракт с командой до конца сезона-2028/2029, сообщил журналист Джанлука Ди Марцио.

По информации инсайдера, зарплата 26-летнего аргентинца составит 9 миллионов евро в год плюс различные бонусы.

Мартинес выступает за «Интер» с июля 2018 года. Всего за миланскую команду он провел 282 матча во всех турнирах, забил 129 голов и отдал 43 результативные передачи. Его контракт рассчитан до лета 2026-го.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 110 миллионов евро.