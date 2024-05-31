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Сегодня, 16:57

Лаутаро Мартинес согласился продлить контракт с «Интером» до 2029 года

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Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес согласился продлить контракт с командой до конца сезона-2028/2029, сообщил журналист Джанлука Ди Марцио.

По информации инсайдера, зарплата 26-летнего аргентинца составит 9 миллионов евро в год плюс различные бонусы.

Мартинес выступает за «Интер» с июля 2018 года. Всего за миланскую команду он провел 282 матча во всех турнирах, забил 129 голов и отдал 43 результативные передачи. Его контракт рассчитан до лета 2026-го.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 110 миллионов евро.

Футбол
ФК Интер (Интернационале)
Лаутаро Мартинес
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«Венеция» Ваноли — в шаге от выхода в серию А
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 38 29 7 2 89-22 94
2
 Милан 38 22 9 7 76-49 75
3
 Ювентус 38 19 14 5 54-31 71
4
 Аталанта 37 21 6 10 70-39 69
5
 Болонья 38 18 14 6 54-32 68
6
 Рома 38 18 9 11 65-46 63
7
 Лацио 38 18 7 13 49-39 61
8
 Фиорентина 37 16 9 12 58-44 57
9
 Торино 38 13 14 11 36-36 53
10
 Наполи 38 13 14 11 55-48 53
11
 Дженоа 38 12 13 13 45-45 49
12
 Монца 38 11 12 15 39-51 45
13
 Верона 38 9 11 18 38-51 38
14
 Лечче 38 8 14 16 32-54 38
15
 Удинезе 38 6 19 13 37-53 37
16
 Кальяри 38 8 12 18 42-68 36
17
 Эмполи 38 9 9 20 29-54 36
18
 Фрозиноне 38 8 11 19 44-69 35
19
 Сассуоло 38 7 9 22 43-75 30
20
 Салернитана 38 2 11 25 32-81 17
Результаты / календарь
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30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
15.03 22:45
Эмполи – Болонья
 0 : 1
16.03 17:00
Монца – Кальяри
 1 : 0
16.03 17:00
Удинезе – Торино
 0 : 2
16.03 20:00
Салернитана – Лечче
 0 : 1
16.03 22:45
Фрозиноне – Лацио
 2 : 3
17.03 14:30
Ювентус – Дженоа
 0 : 0
17.03 17:00
Верона – Милан
 1 : 3
17.03 20:00
Рома – Сассуоло
 1 : 0
17.03 22:45
Интер – Наполи
 1 : 1
2.06 19:00
Аталанта – Фиорентина
 - : -
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ЖК
Г
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 24
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 16
Виктор Осимхен

Виктор Осимхен

Наполи

 15
П
Рафаэл Леау

Рафаэл Леау

Милан

 9
Пауло Дибала

Пауло Дибала

Рома

 8
Оливье Жиру

Оливье Жиру

Милан

 8
И К Ж
Давиде Калабрия

Давиде Калабрия

Милан

 29 1 3
Антуан Макумбу

Антуан Макумбу

Кальяри

 32 1 3
Тео Эрнандез

Тео Эрнандез

Милан

 32 1 11
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