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Сегодня, 05:33

«Интер» продлит контракт с Бареллой до 2029 года

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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«Интер» договорился о продлении контракта с полузащитником Николо Бареллой, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Новое соглашение с 27-летним итальянцем будет действовать до конца июня 2029 года. Клуб объявит о сделке официально в ближайшее время.

Барелла выступает за «Интер» с июля 2019 года. В сезоне-2023/24 хавбек забил 2 гола и сделал 7 результативных передач в 48 матчах за команду во всех турнирах.

Николо Барелла
Футбол
ФК Интер (Интернационале)
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Фабрицио Романо: Конте возглавит «Наполи», контракт с тренером уже согласован
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 38 29 7 2 89-22 94
2
 Милан 38 22 9 7 76-49 75
3
 Ювентус 38 19 14 5 54-31 71
4
 Аталанта 37 21 6 10 70-39 69
5
 Болонья 38 18 14 6 54-32 68
6
 Рома 38 18 9 11 65-46 63
7
 Лацио 38 18 7 13 49-39 61
8
 Фиорентина 37 16 9 12 58-44 57
9
 Торино 38 13 14 11 36-36 53
10
 Наполи 38 13 14 11 55-48 53
11
 Дженоа 38 12 13 13 45-45 49
12
 Монца 38 11 12 15 39-51 45
13
 Верона 38 9 11 18 38-51 38
14
 Лечче 38 8 14 16 32-54 38
15
 Удинезе 38 6 19 13 37-53 37
16
 Кальяри 38 8 12 18 42-68 36
17
 Эмполи 38 9 9 20 29-54 36
18
 Фрозиноне 38 8 11 19 44-69 35
19
 Сассуоло 38 7 9 22 43-75 30
20
 Салернитана 38 2 11 25 32-81 17
Результаты / календарь
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38 тур
15.03 22:45
Эмполи – Болонья
 0 : 1
16.03 17:00
Монца – Кальяри
 1 : 0
16.03 17:00
Удинезе – Торино
 0 : 2
16.03 20:00
Салернитана – Лечче
 0 : 1
16.03 22:45
Фрозиноне – Лацио
 2 : 3
17.03 14:30
Ювентус – Дженоа
 0 : 0
17.03 17:00
Верона – Милан
 1 : 3
17.03 20:00
Рома – Сассуоло
 1 : 0
17.03 22:45
Интер – Наполи
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2.06 19:00
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Наполи

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Рафаэл Леау

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Пауло Дибала

Пауло Дибала

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Оливье Жиру

Милан

 8
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Милан

 29 1 3
Антуан Макумбу

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Кальяри

 32 1 3
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 32 1 11
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