«Интер» продлит контракт с Бареллой до 2029 года

«Интер» договорился о продлении контракта с полузащитником Николо Бареллой, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Новое соглашение с 27-летним итальянцем будет действовать до конца июня 2029 года. Клуб объявит о сделке официально в ближайшее время.

Барелла выступает за «Интер» с июля 2019 года. В сезоне-2023/24 хавбек забил 2 гола и сделал 7 результативных передач в 48 матчах за команду во всех турнирах.